Трамп считает недостаточным уровень уважения Европы к США

Трамп заявил, что Европа должна уважать США и больше тратить на оборону

Европа должна уважать США и больше тратить на оборону. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на закрытой части встречи с лидерами НАТО в Анкаре, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Трамп рассказал, что «крайне недоволен» реакцией НАТО на его планы по дальнейшему присутствию США в Гренландии и из-за того, что члены блока не помогли стране в конфликте с Ираном. Он пригрозил разорвать все торговые связи с союзником по НАТО Испанией, премьер-министр которой Педро Санчес был одним из самых ярых критиков республиканца в Европе.

Президент США также раскритиковал действия Тегерана и сообщил, что режим прекращения огня между Ираном и США больше не действует.

Он назвал переговоры с Ираном «пустой тратой времени».

Накануне американский лидер во время беседы с журналистами на полях саммита НАТО заявил, что США могли бы вывести все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Европа опасается следующих шагов Трампа в отношении НАТО.