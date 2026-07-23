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Политика

На Украине рассказали, изменит ли положение ВСУ смена главкома

УП: назначение Драпатого главкомом ВСУ ничего не изменит
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Назначение главкомом ВСУ Михаила Драпатого ничего не изменит для украинской армии. Об этом в разговоре с «Украинской правдой» заявил высокопоставленный представитель одного из корпусов.

«Я не ожидаю никаких преобразований, потому что Миша — военный старой закалки. Он приятен в общении, адекватен, даже героичен. Но это будет Залужный 2.0. Сейчас он начнет менять команду Сыра (Сырского – УП). Придут новые люди, но они будут из того же института. Через полгода вы увидите: ничего не изменится, пр**бы останутся. Драпатый сам ничего не планирует. У него нет собственной инициативы, и он не генерирует ресурсы», — отметил он.

Собеседник СМИ также добавил, что на посту командующего Объединенными силами Драпатый «просто брал письма с запросами от комкоров» и пересылал их экс-главкому ВСУ Александру Сырскому.

Один из комбригов, который недавно ушел со своего поста, также рассказал УП, что Драпатому «сейчас будет очень тяжело» из-за «кулуарных игр» и «подводных камней», которые стали «неотъемлемой частью» ВСУ.

21 июля известно об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении. На должность главкома был назначен Михаил Драпатый.

22 июля Зеленский сообщил об отставке главы Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, которого сменил его заместитель Игорь Скибюк.

15 июля Зеленский уволил министра обороны страны Михаила Федорова.

Ранее российский генерал раскрыл, что ждет ВСУ после ухода Сырского.

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