Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Российский генерал раскрыл, что ждет ВСУ после ухода Сырского

Генерал-полковник Шпак: ВСУ обречены на поражение из-за нехватки личного состава
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обречены на поражение из-за исчерпания стратегических резервов личного состава и командных кадров. Таким прогнозом поделился российский генерал-полковник Георгий Шпак в беседе с RT.

«Побегут, обязательно побегут. Фронт с украинской стороны может обвалиться в один момент», — сказал Шпак.

Он призвал российскую армию продолжать жать на противника, «не ослабляя напора». Генерал, командовавший Воздушно-десантными войсками РФ в 1996-2003 годах, отметил, что на поле боя ВСУ нечего противопоставить армии России, кроме удержания опорных пунктов до полного истребления их защитников.

До этого зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского и назначение на его должность Михаила Драпатого приведут украинскую армию к краху. Сенатор напомнил, что Драпатый — это человек совершенно другой формации — без высшего хорошего советского образования. По мнению Джабарова, ВСУ ждет крах, поскольку «там кадровых военных практически не осталось».

Сенатор считает, что ситуация в армии Украины также ухудшается из-за неопределенности в политических верхах Киева, где после отставки экс-главы минобороны Михаила Федорова был устроен «небольшой майдан».

Ранее «Газета.Ru» объясняла, что будет делать новый командующий ВСУ

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!