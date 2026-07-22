Вооруженные силы Украины (ВСУ) обречены на поражение из-за исчерпания стратегических резервов личного состава и командных кадров. Таким прогнозом поделился российский генерал-полковник Георгий Шпак в беседе с RT.

«Побегут, обязательно побегут. Фронт с украинской стороны может обвалиться в один момент», — сказал Шпак.

Он призвал российскую армию продолжать жать на противника, «не ослабляя напора». Генерал, командовавший Воздушно-десантными войсками РФ в 1996-2003 годах, отметил, что на поле боя ВСУ нечего противопоставить армии России, кроме удержания опорных пунктов до полного истребления их защитников.

До этого зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского и назначение на его должность Михаила Драпатого приведут украинскую армию к краху. Сенатор напомнил, что Драпатый — это человек совершенно другой формации — без высшего хорошего советского образования. По мнению Джабарова, ВСУ ждет крах, поскольку «там кадровых военных практически не осталось».

Сенатор считает, что ситуация в армии Украины также ухудшается из-за неопределенности в политических верхах Киева, где после отставки экс-главы минобороны Михаила Федорова был устроен «небольшой майдан».

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