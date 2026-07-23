Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

ЕС заморозит «потолок цен» на российскую нефть

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС на год заморозит потолок цен на российскую нефть
Virginia Mayo/AP

Евросоюз в 21-м пакете антироссийских санкций заморозит механизм корректировки потолка цен на российскую нефть. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Замораживаем механизм корректировки потолка цен на нефть на год, чтобы российская военная машина не извлекала выгод из рыночных потрясений. Впервые мы нацеливаемся на суда, помогающие «теневому флоту» России. И мы сделали важный шаг к официальному запрету на въезд российских военных в ЕС», — сообщила она.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 21-м пакете антироссийских санкций запретит транзакции с 32-я российскими банками, а также криптофирмами и платформами для торговли нефть.

23 июля Евросоюз утвердил сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций, из которого исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что новый пакет антироссийских санкций затрагивает сферы финансов и энергетики.

22 июля издание Politico писало, что в ЕС уже исчерпаны «простые решения» по поводу принятия антироссийских санкций, так как дальнейшие меры затрагивают интересы членов союза. 19 июля газета Financial Times (FT) сообщала, что в ЕС снижается поддержка новых антироссийских санкций.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!