ЕС заморозит «потолок цен» на российскую нефть

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС на год заморозит потолок цен на российскую нефть

Евросоюз в 21-м пакете антироссийских санкций заморозит механизм корректировки потолка цен на российскую нефть. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Замораживаем механизм корректировки потолка цен на нефть на год, чтобы российская военная машина не извлекала выгод из рыночных потрясений. Впервые мы нацеливаемся на суда, помогающие «теневому флоту» России. И мы сделали важный шаг к официальному запрету на въезд российских военных в ЕС», — сообщила она.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 21-м пакете антироссийских санкций запретит транзакции с 32-я российскими банками, а также криптофирмами и платформами для торговли нефть.

23 июля Евросоюз утвердил сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций, из которого исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что новый пакет антироссийских санкций затрагивает сферы финансов и энергетики.

22 июля издание Politico писало, что в ЕС уже исчерпаны «простые решения» по поводу принятия антироссийских санкций, так как дальнейшие меры затрагивают интересы членов союза. 19 июля газета Financial Times (FT) сообщала, что в ЕС снижается поддержка новых антироссийских санкций.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.