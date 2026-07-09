Буданов раскритиковал протестующих против ТЦК во Львове

Буданов: жду реакции правоохранителей на протесты против ТЦК во Львове

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) осудил протестующих против действий ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) во Львове. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же бить и срывать одежду, но уже с вас. Ожидаю справедливой реакции от правоохранительных органов на события во Львове», — сказал он.

8 июля издание «Страна.ua» сообщило о том, что в Львове вспыхнул масштабный бунт против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчин. СМИ писало, что сотрудники ТЦК схватили и избили 20-летнего парня, после чего люди окружили автомобиль ТЦК и перевернули его.

4 июля в Днепропетровске сотрудник ТЦК также открыл огонь из пистолета в конфликте с прохожими.

1 июля уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявил, что госорганы Украины не реагируют на вопиющие случаи «бусификации», и поэтому граждане защищаются самостоятельно.

4 июля президент России Владимир Путин отметил, что украинских мужчин на улицах «отлавливают, как собак».

Ранее стало известно о серьезном росте числа жалоб на ТЦК на Украине.