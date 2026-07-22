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Политика

Зеленский созвонился с двумя спецпосланниками США

Зеленский созвонился с Уиткоффом и Кушнером
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в своем аккаунте в Х.

В ходе разговора стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий, направленных на прекращение войны в Украине.

Других подробностей беседы Равид не привел.

Президент США на встреча с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Штаты не ставят никаких крайних сроков относительно разрешения конфликта на Украине. Политик также допустил, что разрешение конфликта на Украине может не потребовать предоставления Киеву гарантий безопасности.

Позже сообщалось, что Владимир Зеленский после массированной атаки российских войск на Киев умолял Вашингтон и европейских партнеров увеличить поставки ракет для систем противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что визит Уиткоффа и Кушнера в Россию не снят с повестки.

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