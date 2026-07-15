«Путин готов заключить сделку»: Трамп назвал срок завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп допустил, что российско-украинский конфликт будет урегулирован до окончания его полномочий в 2029 году. Он также указал, что глава России Владимир Путин готов заключить мирное соглашение. В то же время глава Белого дома допускает введение антироссийских санкций и усиление поддержки Киева. Ранее он неоднократно менял прогнозы по срокам окончания боевых действий.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что украинский конфликт завершится до окончания его президентского срока в январе 2029 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я думал, что он закончится раньше. Я думал, что это будет проще всего, потому что я ладил с обоими лидерами. Я думал, мне будет проще всего сделать это (урегулировать конфликт. — «Газета.Ru».)», — сказал американский лидер.

Также он рассказал, что по итогам телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным у него сложилось впечатление, что российская сторона «готова заключить сделку» уже в скором времени.

«Скоро. Для танго нужны двое, но он (Путин. — «Газета.Ru») готов заключить сделку», — добавил он.

При этом в Госдуме ранее заявляли, что сейчас переговоры по урегулированию конфликта находятся на паузе из-за нежелания Украины искать мирное решение.

«Тут надо не Трампа подгонять, надо Зеленского. Может ли Трамп это сделать — вопрос. Остальные не могут к переговорам подтолкнуть кого-либо. Только Украина должна их начать», — сказала первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru».

Депутат отметила, что на саммите НАТО европейские лидеры внушили главе Белого дома уверенность в том, что Киев якобы может «победить».

Резиновые сроки

За время украинского конфликта Трамп многократно менял свои прогнозы по вопросу, сколько времени у него займет добиться окончания боевых действий. Так, до официального начала президентской гонки, в марте 2023 года, он заявил, что в случае возвращения в президентское кресло будто бы сможет разрешить ситуацию всего за 24 часа. При этом раскрывать, как именно он собирался этого добиться, он отказался. Во время предвыборной кампании он неоднократно повторял это обещание.

Однако 7 января 2025 года политик дал уже менее оптимистичную оценку, согласно которой переговоры должны были занять полгода. А спустя два дня тогдашний спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что тот выделил 100 дней на остановку боевых действий.

Когда же 20 января 2025 года прошла инаугурация Трампа на второй срок, ему напомнили об обещании остановить боевые действия за сутки, на что тот ответил, что у него осталась еще половина дня.

В феврале 2025 года во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном американский лидер сказал:

«Я думаю, что мы можем завершить конфликт в течение нескольких недель, если будем действовать с умом».

6 марта 2026 года Трамп утверждал, что окончание сражений «уже на подходе», а 6 июля — что мир «намного ближе, чем люди представляют».

Санкции, ПВО и закрытие украинского неба

После июльского саммита НАТО в СМИ стали появляться утверждения, что Трамп мог изменить позицию по конфликту, сменив риторику на более выгодную Украине. В частности, он косвенно поддержал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России, назвав это «эскалацией, которая может привести к прекращению конфликта». Политик также выразил готовность США закупать у Киева беспилотники и «защищать небо Украины».

Одним из ключевых итогов саммита стало объявление Трампом о решении обсудить выдачу Украине лицензии на производство снарядов для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Днем ранее Трамп подтвердил, что думает над тем, принимать ли разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом законопроект об ужесточении санкций против России. При этом глава Белого дома признавал, что Грэм выступал за продолжение украинского конфликта, а не за его завершение.