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Политика

На Украине рассказали, когда общество потребует полного обновления власти

Социолог Грынив: после установления мира украинцы потребуют обновления власти
Armando Franca/AP

Украинцы не хотят проведения выборов во время боевых действий, однако после завершения конфликта общество потребует полного обновления власти. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил политтехнолог, социолог и экс-депутат Верховной рады Украины пяти созывов Игорь Грынив.

«Украинцы говорят: мы хотим выборов, но их не нужно проводить сейчас, потому что мы не верим, что во время войны их можно провести справедливо. Однако после завершения боевых действий общество потребует полного обновления власти. И главное – требования изменятся», — отметил он.

Также Грынив подчеркнул, что «условием проигрыша» Украины в конфликте с Россией станет сохранение «Единого телемарафона» после завершения конфликта, а также назначение правительства президентом «без учета мнения и парламента».

Кроме того, социолог считает, что после завершения боевых действий пророссийские силы больше не смогут претендовать на серьезное влияние в парламенте.

В июне глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что Киеву нужно готовится к тому, что Россия всегда будет его соседом. Также он говорил, что Украине придется привлекать мигрантов, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы.

Кроме того, в июне министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что после завершения боевых действий к гражданам России будут применяться ограничения при въезде на Украину.

13 июля «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что главной причиной смены украинского правительства стал отказ от проведения осенью парламентских выборов и подготовка к тяжелой зиме.

Ранее протесты против отставки Федорова связали с отказом Украины от выборов.

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