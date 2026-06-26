Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Буданов объяснил, почему Украине придется привлекать мигрантов в страну

Глава ОП Буданов: Украине придется привлекать мигрантов из-за дефицита кадров
ГУР Минобороны Украины

Украине придется привлекать мигрантов в страну из-за нехватки рабочей силы. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) на встрече со студентами Киево-Могилянской академии, пишет «РБК-Украина».

По словам Буданова, сейчас демографическая нагрузка на одного работающего на Украине уже критическая, и в стране ощущается нехватка рабочей силы. Поэтому Киеву придется как возвращать граждан из-за рубежа, так и привлекать мигрантов из разных стран мира.

«Нам придется и возвращать граждан, и привлекать специалистов из разных уголков мира. Другого варианта не будет», — подчеркнул он.

В апреле Буданов сказал, что Киев будет пытаться привлекать мигрантов из стран Африки, чтобы компенсировать нехватку кадров в стране. В том же месяце глава офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил, что Украине придется каждый год завозить до 300 тыс. мигрантов для компенсации уровня населения.

В мае Воскобойник отметил, что в ближайшие годы Украине, возможно, придется закрыть границы для своих граждан и открыть их для иностранцев. Также он предположил, что в будущем украинцы могут стать «в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее».

В мае директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова отметила, что Украина «никуда не денется» от мигрантов, однако многие иностранцы не поедут в страну из-за ее бедности.

Ранее в правительстве Украины рассказали, как вернуть уехавших граждан.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!