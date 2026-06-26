Украине придется привлекать мигрантов в страну из-за нехватки рабочей силы. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) на встрече со студентами Киево-Могилянской академии, пишет «РБК-Украина».

По словам Буданова, сейчас демографическая нагрузка на одного работающего на Украине уже критическая, и в стране ощущается нехватка рабочей силы. Поэтому Киеву придется как возвращать граждан из-за рубежа, так и привлекать мигрантов из разных стран мира.

«Нам придется и возвращать граждан, и привлекать специалистов из разных уголков мира. Другого варианта не будет», — подчеркнул он.

В апреле Буданов сказал, что Киев будет пытаться привлекать мигрантов из стран Африки, чтобы компенсировать нехватку кадров в стране. В том же месяце глава офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил, что Украине придется каждый год завозить до 300 тыс. мигрантов для компенсации уровня населения.

В мае Воскобойник отметил, что в ближайшие годы Украине, возможно, придется закрыть границы для своих граждан и открыть их для иностранцев. Также он предположил, что в будущем украинцы могут стать «в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее».

В мае директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова отметила, что Украина «никуда не денется» от мигрантов, однако многие иностранцы не поедут в страну из-за ее бедности.

Ранее в правительстве Украины рассказали, как вернуть уехавших граждан.