Буданов высказался об отношениях с Россией после завершения СВО

Сейчас рано говорить о том, какими будут отношения России и Украины после завершения конфликта между двумя странами, но Киеву нужно готовиться к тому, что Москва всегда будет его соседом. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) на встрече со студентами Киево-Могилянской академии, пишет «РБК-Украина».

«Варианты абсолютно разные, но я говорю, в любом случае определенная территория всегда будет с нами граничить. Вероятнее всего, всегда. К этому надо готовиться», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что сейчас в первую очередь нужно остановить боевые действия, а говорить об отношениях с Россией до завершения конфликта преждевременно.

«Нельзя говорить о том, какими будут отношения во время горячей фазы. Это просто некорректно даже», — сказал он.

Также на встрече со студентами Буданов отметил, что сейчас на Украине живет «гораздо меньше» человек, чем в 1990-х годах, и сказал, что он «не хочет никого пугать» реальными цифрами, касающимися численности населения страны.

Также Буданов подчеркнул, что Украине придется привлекать мигрантов, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. Кроме того, он назвал «страшной ошибкой» решение польского президента Кароля Навроцого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла, который является высшей государственной награды страны.

Ранее в Раде оценили возможность переговоров на базе стамбульских соглашений.