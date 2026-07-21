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Политика

Протесты против отставки Федорова связали с отказом Украины от выборов

Дипломат Антсу: на Украине протестуют потому, что выборов не было семь лет
Thomas Peter/Reuters

Протесты на Украине против отставки главы Минобороны Михаила Федорова связаны с тем, что выборов в стране не было уже семь лет. Об этом заявил директор бюро МИД Эстонии по Украине, Молдове и Южному Кавказу и бывший посол Эстонии на Украине Герт Антсу, сообщает ERR.

«Почему они это делают? Очевидно, потому что выборов не было уже семь лет.<…> У людей нет возможности выразить свое недовольство через выборы или повлиять на будущее политическое направление Украины. В такие моменты эмоции неизбежно выплескиваются наружу, и люди выходят на улицы», — отметил он.

По словам Антсу, Зеленский не мог эффективно руководить страной в ситуации, когда министр обороны и главком ВСУ находятся друг с другом в конфликте. Поэтому проблема «явно должна была быть решена путем отставки одного, второго или обоих», подчеркнул он.

15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. В качестве одной из причин такого решения СМИ назвали конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 июля Федоров публично раскритиковал Сырского, обвинив его в интригах и в срыве реформы ТЦК.

После отставки Федорова на Украине начались протесты с требованием вернуть его на должность министра обороны.

Ранее Сырский извинился перед уволенным Федоровым.

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