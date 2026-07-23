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Политика

Начались переговоры Рубио и Лаврова

Лавров и Рубио начали переговоры в Маниле
Hasnoor Hussain/Reuters

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио начали встречу на полях АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Маниле началась встреча Лаврова и Рубио», — написала дипломат.

Переговоры Лаврова и Рубио начались в 11:54 по местному времени (6:54 мск).

22 июля Лавров заявил, что на встрече поинтересуется у Рубио о позиции, которую сейчас занимают Соединенные Штаты по урегулированию на Украине.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы и Вашингтона не было контактов по поводу возможной встречи Лаврова и Рубио, но между странами осуществлялось техническое взаимодействие.

15 августа 2025 года президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений.

Ранее сообщалось, что глава ФБР собирается приехать в Россию.

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