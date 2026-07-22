В Госдуме заявили, что решать украинский конфликт должны не дипломаты, а пушки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что в их встрече нет ничего удивительного, поскольку переговоры не прерывались, однако конкретного результата они не принесут.

«У нас с Соединенными Штатами Америки дипломатические отношения не прерывались, их делегации периодически прилетали к нам, а наши — в США. Поэтому и во встрече Лаврова и Рубио, на мой взгляд, нет ничего удивительного и нового. Они общались не раз на разных уровнях, и с помощниками, и тет-а-тет. Другое дело, что и встречи эти ограничиваются протокольными заявлениями, и не более того. Недавно и сам наш министр иностранных дел публично заявлял, что возможности переговорного процесса на данный момент исчерпаны», — сказал он.

По словам парламентария, решать украинский конфликт нужно не дипломатам, а солдатам на поле боя.

«США были и остаются нашим стратегическим противником, и с этой точки зрения никакие переговоры ничего не меняют. Более того, я считаю, что сейчас как раз такой момент, когда настало время вместо дипломатов разговаривать пушкам. Судьба украинского конфликта решится вовсе не в кабинетах и на саммитах, а на поле боя, где неизменно побеждает русский солдат», — добавил он.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, встреча состоится в четверг, 23 июля, в первой половине дня. Лавров заявил, что на встрече поинтересуется у Рубио о позиции, которую сейчас занимают США по урегулированию на Украине.

По словам Лаврова, Россия исходит из того, что США пока не отказались от своих же предложений по Украине, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы и Вашингтона не было контактов по поводу возможной встречи Лаврова и Рубио, однако между странами осуществлялось техническое взаимодействие.

Ранее Рубио заявил, что поговорит с Лавровым об украинском конфликте.