Лавров анонсировал переговоры с Рубио

Лавров заявил, что поинтересуется у Рубио об актуальной позиции США по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, встреча состоится в четверг, 23 июля, в первой половине дня. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров заявил, что на встрече поинтересуется у Рубио о позиции, которую сейчас занимают США по урегулированию на Украине.

«Тем более, что он тоже комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно. В любом случае встреча будет полезной, лучше напрямую задать вопросы и получить ответ», — сказал российский министр.

По словам Лаврова, Россия исходит из того, что США пока не отказались от своих же предложений по Украине, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы и Вашингтона не было контактов по поводу возможной встречи Лаврова и Рубио. Однако между странами осуществлялось техническое взаимодействие.

15 августа 2025 года президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений.

Ранее сообщалось, что глава ФБР собирается приехать в Россию.