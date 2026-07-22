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Политика

Иран предупредил, что будет в случае реализации угроз США

ВС Ирана предупредили о разрастании конфликта в случае реализации угроз США
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Если США будут атаковать гражданские объекты Ирана, то конфликт выйдет за пределы региона, и ударам подвергнется вся энергетическая инфраструктура Ближнего Востока. Об этом заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Исламской Республики, сообщает агентство Tasnim.

«Если угрозы США будут реализованы, Вооруженные силы Ирана не позволят экспортировать ни одной капли нефти, а нефтяная, газовая, электроэнергетическая и экономическая инфраструктура региона станет объектом ударов», — сказано в заявлении.

В нем отмечается, что повторяющиеся угрозы со стороны Соединенных Штатов не приведут ни к чему, кроме расширения войны в регионе и даже за его пределами.

22 июля президент США Дональд Трамп предупредил, что американские военные будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно, находящееся в Ормузском проливе.

Накануне он заявил, что Вашингтон далек от завершения военной операции в Иране. Кроме того, он сообщил, что американские военные могут атаковать объект, который Тегеран, предположительно, использует для разработки ядерного оружия.

В начале июля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора глава российского государства заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее в КСИР пообещали устроить США «настоящий ад».

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