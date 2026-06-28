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Политика

В КСИР пообещали устроить США «настоящий ад»

В КСИР пообещали устроить базам США на Ближнем Востоке настоящий ад
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

В ближайшие дни военные базы США на Ближнем Востоке ждет «настоящий ад». Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В Корпусе добавили, что американские удары по Сирику не решат проблему контроля Ирана над Ормузским проливом. При этом иранские выстрелы по нарушителям напоминают другим судам о свободном проходе, подчеркнули в КСИР.

«Американские базы в регионе — это совсем другое дело. В ближайшие дни их ждет настоящий ад», — приводит агентство заявление революционной гвардии.

До этого в КСИР заявили о нанесении ответного удара по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне. Согласно заявлению корпуса, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Также в Корпусе уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанёс прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

По словам республиканского политика, в ответ на это американская авиация нанесла удары по складам с ракетами и дронами Ирана.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.

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