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Политика

Путин рассказал о профиците бюджета России в июне

Путин: федеральный бюджет в июне исполнили с профицитом, он составил 196 млрд
Гавриил Григоров/РИА Новости

Федеральный бюджет Российской Федерации в июне был исполнен с профицитом, он составил 196 млрд руб. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, его слова приводит РИА Новости.

«В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом», — сказал он.

Глава российского государства сообщил о значительном росте нефтегазовых доходов бюджета. Во втором квартале текущего года они оказались более чем на 25% выше, чем за такой же период 2025 года.

«Прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года», — сказал российский лидер.

Также Владимир Путин заявил, что ВВП России в мае вырос на 0,3%, за пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%.

Ранее в ЦБ РФ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.

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