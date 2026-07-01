В ЦБ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России

ЦБ: ситуация с топливом в РФ может оказать продолжительное влияние на инфляцию

Ситуация на российском топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем в прошлом. Такой прогноз приведен в документе, опубликованном на сайте Банка России.

В ЦБ отметили, что подорожание топлива может переноситься на цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки.

«Проинфляционные риски выросли. Это связано и с более значительным бюджетным импульсом, и с временным сокращением производства моторного топлива», — сказано в документе.

В ЦБ добавили, что российские власти «принимают необходимые меры для обеспечения необходимых объемов поставок топлива и стабилизации рынка».

1 июля председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что в стране действительно сложилась нелегкая ситуация с топливом. Однако она призвала «не охать-ахать, а вместе искать решение».

В этот же день Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива. Если поправки вступят в силу, то в стране введут механизм налогообложения акцизами бензина, который производится путем смешения прямогонного топлива с другими компонентами. Для налогоплательщиков, которые предоставят свидетельство о переработке нефтяного сырья, будет предусмотрен вычет сбора.

Ранее на видео попало, как россияне заливают бензин в ложные горловины на кузовах авто.