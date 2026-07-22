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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Путин назвал трудности с топливом в России временными

Путин: трудности на рынке топлива временные и не повлияют на экономику РФ
Юрий Кочетков/РИА Новости

Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть — трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер», — сказал глава государства.

Путин отметил, что состояние экономики России устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. По его словам, возникшие трудности не способны повлиять на общую картину в экономике РФ.

В начале июля Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Кроме того, зампредседателя правительства Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки бензина в регионы, а министерству энергетики совместно с предприятиями — разработать конкретные меры, чтобы стабилизировать ситуацию в наиболее уязвимых субъектах. Новак отметил, что в стране сформированы достаточные объемы топлива для внутреннего рынка, при этом он обратил внимание на рост ажиотажного спроса примерно на 20–30%.

Ранее московские водители перестали стоять в очередях на АЗС.

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