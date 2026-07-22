Путин заявил о росте российского ВВП

Путин: ВВП РФ в мае вырос на 0,3%, за пять месяцев текущего года 0,2%

ВВП России в мае вырос на 0,3%, за пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%. Об этом во время совещание по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос, находится в позитивной зоне — 0,3%. Всего за первые пять месяцев пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%», — сказал глава государства.

В июле аналитики пересмотрели в сторону снижения прогноз роста ВВП России: на 2026 год — до 0,6% и на 2027-й — до 1,3%.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что российская экономика успешно справляется с вызовами и ограничениями.

Он подтвердил свои слова тем, что инфляция в стране снижается, а безработица остается на минимальном уровне. Глава МЭР обратил внимание, что в стране продвигаются крупные проекты — в инфраструктуре, отраслях экономики, в экспорте, технологиях, в сфере ИИ.

Ранее в ЦБ РФ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.