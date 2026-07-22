Путин заявил об устойчивости российской экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что состояние российской экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Об этом сообщает РИА Новости.

«Отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, некоторых других секторах», — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

22 июля глава государства также заявил, что трудности на российском топливном рынке носят временный характер,

В начале июля Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Ранее эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки в июле.