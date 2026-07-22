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Политика

Зеленский заявил о важности принудительной мобилизации на Украине

Зеленский: эффективная мобилизация — приоритет для ВСУ
Teresa Suarez/Pool via Reuters

«Эффективный» процесс мобилизации на Украине является приоритетом для ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Приоритет для реальной способности вооруженных сил Украины выполнять оборонные задачи — это практический, эффективный процесс мобилизации», — отметил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что вместе с новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и исполняющим обязанности главы Минобороны страны Евгением Хмарой он обсудил развитие украинских киберсил, подготовку солдат, усиление возможностей подразделений ВСУ и развитие корпусной системы.

В недавнем интервью изданию «Общественное» директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха заявил, что более половины украинцев считают мобилизацию главной проблемой страны.

В июле секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко отметил, что в последние месяцы темпы мобилизации на Украине падают.

Кроме того, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что украинцы готовы линчевать военкомов, потому что общество «дошло до точки кипения из-за мобилизации».

14 июля Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине до 31 октября.

Ранее во Львове устроили бунт против ТЦК.

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