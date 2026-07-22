Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

На Украине назвали главную проблему страны

Социолог Головаха: среди всех проблем Украины главной является мобилизация
Efrem Lukatsky/AP

Более половины украинцев считают мобилизацию главной проблемой страны. Об этом в интервью «Общественному» заявил директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

По его словам, главными проблемами Украины сейчас являются мобилизация, коррупция и низкий уровень жизни.

«Когда в 2025 году мы спрашивали людей: «Какие проблемы вы видите для Украины сейчас?», именно проблему мобилизации более половины граждан — наибольшее количество — назвали как главную проблему. Потом уже следовали коррупция и низкий уровень жизни. А на первом месте — проблема мобилизации», — отметил он.

Также Головаха подчеркнул, что в «пятерку» проблем входят также идущие боевые действия и связанные с ними потери, а также проблемы с чувством безопасности и усталость от конфликта.

В июле секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что в последние месяцы темпы мобилизации на Украине снижаются.

Также недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане Украины готовы линчевать военкомов, так как общество «дошло до точки кипения из-за мобилизации».

14 июля Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине до 31 октября.

8 июля во Львове устроили бунт против ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) из-за насильственной мобилизации мужчины.

Ранее на Украине рассказали об усталости и истощении ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!