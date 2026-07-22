На Украине назвали главную проблему страны

Более половины украинцев считают мобилизацию главной проблемой страны. Об этом в интервью «Общественному» заявил директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

По его словам, главными проблемами Украины сейчас являются мобилизация, коррупция и низкий уровень жизни.

«Когда в 2025 году мы спрашивали людей: «Какие проблемы вы видите для Украины сейчас?», именно проблему мобилизации более половины граждан — наибольшее количество — назвали как главную проблему. Потом уже следовали коррупция и низкий уровень жизни. А на первом месте — проблема мобилизации», — отметил он.

Также Головаха подчеркнул, что в «пятерку» проблем входят также идущие боевые действия и связанные с ними потери, а также проблемы с чувством безопасности и усталость от конфликта.

В июле секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что в последние месяцы темпы мобилизации на Украине снижаются.

Также недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане Украины готовы линчевать военкомов, так как общество «дошло до точки кипения из-за мобилизации».

14 июля Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине до 31 октября.

8 июля во Львове устроили бунт против ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) из-за насильственной мобилизации мужчины.

Ранее на Украине рассказали об усталости и истощении ВСУ.