В Раде заявили о проседании темпов мобилизации на Украине

В последние месяцы темпы мобилизации на Украине снижаются. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в интервью украинскому изданию «Говорит великий Львов».

«После заявлений, что будут снова реформы, мы увидели, как она на последних месяцах начала проседать. Люди, которые, возможно, хотели пойти, понимают, что власть сказала, что будут новые правила, что возможно нас это не будет касаться или возможно приедут иностранцы, которые будут вместо нас воевать», — сказал депутат.

8 июля издание «Страна.ua» сообщило о протестах во Львове, которые были вызваны действиями территориального центра комплектования, связанными с принудительной мобилизацией. Источники утверждают, что сотрудники ТЦК задержали и применили силу к молодому человеку 1996 года рождения. В ответ местные жители окружили служебный автомобиль и перевернули его.

10 июля экс-нардеп Владимир Олейник заявил, что протесты во Львове, связанные с действиями украинских военкоматов и принудительной мобилизацией, приведут к масштабному социальному бунту. Как отметил бывший депутат, на Украине фиксируются случаи пыток людей со стороны представителей военкоматов, которые ловят граждан на улице.

Ранее Зеленский признал негативное отношение украинцев к ВСУ.