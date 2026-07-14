Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Политика

На Украине продлили военное положение

Рада проголосовала за продление военного положения на Украине до 31 октября
Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине до 31 октября. Об этом в Telegram сообщил депутат Ярослав Железняк.

Решение поддержали 313 депутатов. Парламент голосует за продление военного положения уже в 20-й раз с февраля 2022 года.

В последний раз военное положение и мобилизацию продлевали в апреле до 2 августа.

В апреле бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что военное положение в стране перестало быть временной мерой и становится «постоянной системой правления».

В декабре прошлого года Зеленский заявил, что отменит военное положение и мобилизацию на Украине только после получения гарантий безопасности.

Ранее было названо число мобилизованных украинцев за последние два года.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это было
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!