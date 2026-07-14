На Украине продлили военное положение

Рада проголосовала за продление военного положения на Украине до 31 октября

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине до 31 октября. Об этом в Telegram сообщил депутат Ярослав Железняк.

Решение поддержали 313 депутатов. Парламент голосует за продление военного положения уже в 20-й раз с февраля 2022 года.

В последний раз военное положение и мобилизацию продлевали в апреле до 2 августа.

В апреле бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что военное положение в стране перестало быть временной мерой и становится «постоянной системой правления».

В декабре прошлого года Зеленский заявил, что отменит военное положение и мобилизацию на Украине только после получения гарантий безопасности.

Ранее было названо число мобилизованных украинцев за последние два года.