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Люди во Львове устроили бунт против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины

«Страна.ua»: люди во Львове вышли на митинг против ТЦК
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Во Львове масштабный бунт против территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) из-за насильственной мобилизации мужчины. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, сотрудники ТЦК схватили и избили 20-летнего парня.

«Большое количество людей окружило автомобиль ТЦК, его раскачивают и пытаются разбить», – говорится в публикации.

Позднее сообщалось, что людям все же удалось перевернуть автомобиль.

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил, что митинг против ТЦК проходит в Сиховском районе города.

1 июля уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявил, что в республике количество обращений по поводу нарушений прав граждан со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с 2022 года увеличилось более чем в 300 раз.

По его словам, лидерами по числу нарушений являются Одесская, Львовская и Тернопольская области. Меньше всего случаев регистрируют в Хмельницкой и Кировоградской областях.

Ранее на Украине обвинили ТЦК в мобилизации мужчин с сахарным диабетом и ожирением.

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