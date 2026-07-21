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Политика

На Украине рассказали об усталости и истощении ВСУ

Аналитик Чмут: Украина держится на европейских деньгах, идущих на дроны
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинская армия все сильнее «истощается и устает», а мотивации и желания воевать у солдат становится меньше. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил военный аналитик и глава украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

По его словам, ситуации наподобие конфликта экс-министра обороны Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского только усугубляют положение дел в армии.

«Мотивации и желания у людей воевать становится все меньше и меньше. Подобные ситуации, которые сейчас происходят с Министерством обороны, с Вооруженными силами, к сожалению, усугубляют этот фактор демотивации. К тому же людей критически не хватает. <…> Фактически мы держимся на европейских средствах, которые вливаются в украинские дроны, с помощью которых мы воюем», — отметил он.

Также в интервью Чмут отметил, что отставка Михаила Федорова с должности главы Минобороны страны может приблизить Киев к поражению в конфликте.

В июле «Украинская правда» писала, что в соединениях ВСУ, которые воюют на линии фронта, наблюдается нехватка новых людей, «истощение» старых, «огромный дефицит» наземных роботизированных комплексов (НРК), 100–200-дневное пребывание солдат на позициях и так далее.

В июне президент России Владимир Путин назвал одной из главных проблем ВСУ «катастрофическую нехватку личного состава».

Ранее бывший нардеп предрек «серьезный перелом» на фронте в пользу России.

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