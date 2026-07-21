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Политика

На Украине заговорили о поражении в конфликте из-за отставки Федорова

Аналитик Чмут: отставка Федорова может привести Украину к поражению
Efrem Lukatsky/AP

Отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины может приблизить Киев к поражению в конфликте. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил военный аналитик и глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

«Для Украины это может стать самой большой ошибкой за последние годы, которая может привести к поражению в войне. <…> В любой момент фронт может провалиться. И тогда россияне выйдут на оперативное пространство, на те площади захваченных территорий, которых не было за последние годы, сопоставимые с нашей Харьковской наступательной операцией или с их наступлением в феврале-марте 2022 года», — сказал он.

Чмут также отметил, что ситуация на фронте для Украины «точно не станет лучше», и вопрос состоит в том, насколько она станет хуже. Аналитик подчеркнул, что если положение Украине сильно ухудшится, то «фронт развалится».

15 июля стало известно об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Одной из причин этого стал конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 июля Федоров публично обвинил Сырского в интригах и в срыве реформы ТЦК.

После увольнения Федорова на Украине начались протесты с требованием вернуть его на пост главы Минобороны.

Издание Financial Times сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал Федорову занять должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), однако он отклонил это предложение и выразил готовность вернуться только на пост главы Минобороны.

Ранее стало известно, как в ВСУ отреагировали на конфликт между Федоровым и Сырским.

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