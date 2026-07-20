Стало известно, как в ВСУ отреагировали на конфликт между Федоровым и Сырским

Многие солдаты ВСУ недовольны действиями командования и считают опасным конфликт между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом пишет New York Times (NYT).

Издание пишет, что десятки солдат в ходе бесед выразили поддержку протестующим и гнев в адрес высшего военного командования Украины.

«Сейчас почти все разговоры посвящены этому», — заявил командир подразделения беспилотников Андрей.

NYT отметил, что солдаты в разговорах с журналистами признавали интеллект и профессионализм главкома ВСУ Александра Сырского, однако выражали разочарование тем, что он продолжал действовать, используя устаревшие методы, и больше ценил лояльность, чем боевую эффективность.

«Сегодня все большее число командиров вынуждены думать не только о выполнении своей боевой задачи, но и о том, как избежать наказания», — заявил бригадный генерал Сергей Собко.

Лейтенант по имени Юрий заявил, что при нынешнем подходе командиры указывают на карту и отдают приказы войскам двигаться вперед, игнорируя реалии поля боя, которое насыщено беспилотниками и представляет большую опасность для солдат. Он подчеркнул, что ответственность за политический кризис лежит на администрации президента Украины Владимира Зеленского, которая хочет «сохранить свою непосредственную роль в принятии решений на поле боя». Сырский же, по словам солдата, ценился Зеленским, так как у него не было политических амбиций и на него можно было положиться в плане выполнения приказов.

При этом офицер Генштаба ВСУ назвал возмущение «вихрем манипуляций», которые настроить «прогрессивную» молодежь против военных консерваторов. Он отметил, что Михаил Федоров, который не служил в армии, не до конца понимал многие задачи, возложенные на вооруженные силы.

Младший сержант Эдуард поделился своими опасениями по поводу того, что борьба за власть может представлять для Украины большую опасность.

«Мы считали, что за нашей спиной, в тылу, нет врагов. Как оказалось, они есть», — сказал он.

15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. СМИ писали, что причиной для увольнения стал его конфликт с Александром Сырским. 16 июля Федоров публично пожаловался на Сырского, обвинив его в интригах и в срыве реформы ТЦК. Также на Украине начались митинги в поддержку Федорова.

20 июля украинское издание «Страна.ua» писало, что президент Украины Владимир Зеленский уволит Александра Сырского с должности главкома ВСУ. 20 июля журналист телеканала «Эспрессо» Андрей Смолий сообщил, что в тот же день ожидается официальное объявление об увольнении Сырского.

Ранее на Украине пожаловались на угрозы Сырского в адрес поддержавших Федорова военных.