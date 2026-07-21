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Политика

В ЕС попытаются уговорить Венгрию сменить позицию по вступлению Украины в ЕС

ЕП: послы ЕС вновь обсудят с Венгрией открытие кластеров для Украины
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) попытается убедить Венгрию утвердить открытие второго и третьего кластеров в переговорах по вступлению Украины в союз. Об этом сообщает «Европейская правда со ссылкой на дипломатов ЕС.

Издание пишет, что 22 июля будет уже вторая попытка убедить Венгрию дать «зеленый свет» на начало технической подготовки к открытию кластеров.

«Ирландское председательство и государства ЕС во второй раз попытаются убедить представителя Венгрии поддержать решение утвердить результаты скрининга и направить обоим государствам письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам», — сообщил собеседник издания.

Он также напомнил, что отправка письма, о котором идет речь, является формальным началом процедуры открытия кластеров.

Издание пишет, что председательствующая в ЕС Ирландия до начала летних отпусков хочет дать старт подготовке к открытию следующих (или хотя бы одного) кластеров для Украины и Молдовы, чтобы провести межправительственную конференцию уже в сентябре. Оптимистичным планом СМИ называет открытие всех кластеров до конца 2026 года.

В начале июля Венгрия разрешила Европейскому союзу (ЕС) начать следующий кластер переговоров с Украиной по вступлению в ЕС, однако выступила против ускорения процесса вступления, написал бывший венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

В конце июня портал Euronews со ссылкой на нескольких чиновников и дипломатов сообщал, что из-за позиции Венгрии ЕС изменил план вступления Украины в объединение и теперь хочет разблокировать не пять, а два переговорных кластеров в июле.

23 июня газета Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов писала, что Венгрия снова притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, не поддержав предложение об открытии новых кластеров.

Первый кластер в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в ЕС открылся 15 июня. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила о планах открыть оставшиеся пять кластеров в июле.

Ранее в ЕП заявили, что сценарий быстрого присоединения Украины к ЕС не обсуждается.

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