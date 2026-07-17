Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В ЕП заявили, что сценарий быстрого присоединения Украины к ЕС не обсуждается

Товери: ускоренное вступление Украины в ЕС не стоит на повестке
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тема ускоренного вступления Украины в Европейский союз в данный момент не поднимается. Об этом заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте Пекка Товери в беседе с газетой «Известия».

«Не думаю, что ускоренный путь на повестке. Речь идет о членстве на основе заслуг, которое, естественно, может быть довольно скорым, если Украина сможет быстро провести необходимые реформы, — сказал Товери, отметив, что Брюссель планирует открыть все шесть переговорных кластеров о вступлении Украины до конца 2026 года.

14 июля ЕС официально открыл для Украины шестой кластер под названием «Внешние связи», который охватывает вопросы общей торговой политики, безопасности и обороны. В июне стороны успешно открыли первый кластер, посвященный базовым реформам.

До этого член ЕП Ева Зайончковская-Герник, попавшая в базу украинского «Миротворца», потребовала остановить процесс ускоренного принятия Украины в Европейский союз.

Ранее сообщалось, что Киев выполнил лишь 15% согласованных с ЕС реформ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Окупится ли перевод машины с бензина на газ в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!