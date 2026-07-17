Товери: ускоренное вступление Украины в ЕС не стоит на повестке

Тема ускоренного вступления Украины в Европейский союз в данный момент не поднимается. Об этом заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте Пекка Товери в беседе с газетой «Известия».

«Не думаю, что ускоренный путь на повестке. Речь идет о членстве на основе заслуг, которое, естественно, может быть довольно скорым, если Украина сможет быстро провести необходимые реформы, — сказал Товери, отметив, что Брюссель планирует открыть все шесть переговорных кластеров о вступлении Украины до конца 2026 года.

14 июля ЕС официально открыл для Украины шестой кластер под названием «Внешние связи», который охватывает вопросы общей торговой политики, безопасности и обороны. В июне стороны успешно открыли первый кластер, посвященный базовым реформам.

До этого член ЕП Ева Зайончковская-Герник, попавшая в базу украинского «Миротворца», потребовала остановить процесс ускоренного принятия Украины в Европейский союз.

Ранее сообщалось, что Киев выполнил лишь 15% согласованных с ЕС реформ.