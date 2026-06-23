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Политика

Венгрия притормозила путь Украины и Молдавии в ЕС

Politico: Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Венгрия снова притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, не поддержав открытие новых переговорных кластеров в июле. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Издание отмечает, что Венгрия 23 июня выступила против отправки Еврокомиссии и Европейскому совету официального письма с подписями всех 27 стран-членов ЕС, в котором излагается их позиция по поводу открытия новых этапов переговоров. Венгрия стала единственной страной, которая выступила против этого решение, подчеркнуло СМИ.

«По словам одного из дипломатов, хотя Мадьяр не возражал против открытия первого кластера для Украины, его правительство настояло на удалении слов «как можно скорее» в отношении членства Киева в ЕС из письменных выводов встречи лидеров ЕС в Брюсселе, состоявшейся на прошлой неделе», — пишет Politico.

Также журналисты напомнили, что Мадьяр недавно говорил о том, что Венгрия не считает правильным открывать для Украины все кластеры сразу, так как «чернила на первом из них еще даже не высохли». Мадьяр подчеркнул и то, что такой шаг дал бы «неверный сигнал» странам Западных Балкан, которые «годами работали над вступлением в ЕС».

22 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Украина и Молдавия после начала переговорного процесса о вступлении в ЕС будут по отдельности нести ответственность за свой прогресс на пути к членству в союзе.

Первый кластер в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в ЕС открылся 15 июня. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос рассказала, что оставшиеся пять кластеров для Украины планируется открыть в июле. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отметила, что 2030 год является «жизнеспособным сроком» для вступления Украины в ЕС.

Ранее Кубилюс потребовал включить Украину в оборонный союз ЕС.

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