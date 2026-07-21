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Политика

В США не увидели пользы от усиления ударов по Ирану

WP: у США мало хороших вариантов для завершения войны с Ираном
Ken Cedeno/Reuters

У США мало хороших вариантов для завершения войны в Иране, а более сильные удары по Исламской республике не заставят ее власти пойти на уступки. Об этом заявил бывший заместитель начальника национальной разведки США по Ближнему Востоку Джонатан Паникофф, сообщает Washington Post (WP).

По его словам, администрация президента США Дональда Трамп считает, что если она продолжит наносить более сильные удары по Ирану, то Тегеран пойдет на уступки на переговорах. Однако «эта оценка почти наверняка неверна», подчеркнул эксперт. Также Паникофф скептически отнесся к заявлениям о том, что Трамп начнет наземное вторжение в Иран.

«Мне сложно, потому что я не думаю, что у Соединенных Штатов много хороших вариантов. Вы продолжите наблюдать значительные обострения в этом конфликте, за которыми последуют периоды затишья, а затем возобновление боевых действий», — сказал он.

Также издание пишет, что, согласно оценке американской разведки, правительство Ирана вряд ли смягчит свою переговорную позицию после новых ударов американцев.

21 июля издание Axios написало, что Трамп сейчас выбирает между 10-дневным перемирием с Ираном, которое предлагают Катар, Египет, Пакистан и другие посредники в регионе, и дальнейшей эскалацией конфликта.

17 июля Иран пригрозил перейти к «фазе полного уничтожения», если США продолжат наносить удары по Исламской республике.

20 июля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи рассказал, что Тегеран через посредников получил предложение американцев по деэскалации конфликта и прекращению огня. А газета Washington Post (WP) писала, что Штаты находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном.

Ранее Иран ответил на ультиматум Трампа.

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