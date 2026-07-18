Иран грозит наступлением, США готовят бомбардировки: главное о событиях на Ближнем Востоке

Иран грозит перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Соединенные Штаты уже седьмую ночь подряд наносят удары по целям в Иране — и, по данным Axios, готовятся к эскалации: Дональд Трамп изучает варианты проведения масштабной военной операции, а в Израиле ожидают прибытия десятков американских самолетов-заправщиков.

«Фаза полного уничтожения»

Тегеран перейдет от оборонительных действий к наступательным операциям, если Вашингтон продолжит наносить удары в течение следующих двух-трех дней, предупредил советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

«Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе наступления и полного уничтожения», — сказал он (цитата по Tasnim).

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил США и странам Ближнего Востока, предоставляющим Вашингтону свои базы, «чрезвычайно суровой расплатой» в случае продолжения атак на гражданскую инфраструктуру Ирана.

При этом удары по противнику будут продолжаться до тех пор, пока на южное побережье Ирана и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка, подчеркнул Командующий военно-космическими силами КСИР Маджид Мусави.

В ожидании эскалации

Американские войска атакуют Иран уже седьмую ночь подряд, 17 июля Центральное командование ВС США объявило о новой волне ударов с целью «еще больше ослабить иранский военный потенциал».

При этом Соединенные Штаты могут готовиться к расширению боевых действий: по данным Axios, глава государства Дональд Трамп изучает варианты проведения масштабной военной операции против Ирана, которая может значительно превзойти локальные столкновения в районе Ормузского пролива. Как пишет издание, главе Белого дома на недавнем заседании в ситуационном центре передали на рассмотрение несколько обновленных планов действий.

«Среди рассматриваемых вариантов — бомбардировка иранских объектов инфраструктуры, таких как электростанции, проведение новых атак на иранские ядерные объекты с целью захоронения обогащенного урана на еще большей глубине, а также бомбардировка подземного объекта в горе Пикакс, который, предположительно, является строящимся объектом», — отмечается в материале.

Трамп пока не принял окончательное решение, однако «приказ об эскалации конфликта» может поступить уже в ближайшие дни . На этом фоне Вашингтон направляет в Израиль десятки самолетов-заправщиков.

«В международном аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом находится около 30 самолетов-заправщиков, принадлежащих США, и примерно столько же в аэропорту Рамон на юге Израиля <…> США планируют направить еще несколько десятков самолетов-заправщиков в ближайшие дни, доведя их количество до уровня начала войны», — говорится в публикации.

Axios обратило внимание, что присутствие дополнительных самолетов-заправщиков в аэропорту Бен-Гурион в разгар сезона отпусков угрожает массовой отменой гражданских рейсов из-за высокой нагрузки на воздушное пространство . В связи с этим министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала вывести американскую военную авиацию из авиагавани или сократить ее присутствие до минимума. Однако министерство обороны страны и ЦАХАЛ ответили категорическим отказом. На этом фоне администрация президента США Дональда Трампа обратилась к правительству Израиля с просьбой разрешить использование дополнительных самолетов-заправщиков.

«Американские военные предпочитают использовать аэропорт Бен-Гурион для дозаправки самолетов, поскольку другие авиабазы в регионе более подвержены иранским атакам и менее безопасны для американских самолетов», — подчеркнуло издание.

Окончательное решение по этому вопросу остается за премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал, в частности, продление режима прекращения огня на 60 дней. Однако в ночь на 8 июля американские войска возобновили удары по Ирану из-за ударов КСИР по танкерам в Ормузском проливе.

В тот же день Трамп объявил об окончании перемирия и позже официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Глава Белого дома пригрозил уничтожить все мосты и электростанции в Иране, если Тегеран «не сядет за стол переговоров».