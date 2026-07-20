Иран получил предложение от США по прекращению огня

МИД Ирана сообщил о предложении от США по деэскалации конфликта

Иран через посредников получил предложение от США по деэскалации конфликта и прекращению огня. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности», — сказал он.

По его словам, в настоящее время посредники занимаются вопросом деэскалации возникшей в июле напряженности между сторонами конфликта.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут продолжаться до восстановления спокойной обстановки на южном побережье страны и в Ормузском проливе. В тоже время американский президент изучает варианты проведения масштабной военной операции, которая может значительно превзойти локальные столкновения в районе Ормуза.

Ранее СМИ сообщили о подготовке США к полномасштабной войне с Ираном.