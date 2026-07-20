Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

СМИ сообщили о подготовке США к полномасштабной войне с Ираном

WP: США планируют более масштабную войну с Ираном
Ken Cedeno/Reuters

США находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном после гибели американских военных в Иордании и Ираке. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«США планируют более масштабную войну», — заявил один американский чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями в Белом доме.

По данным издания, Пентагон наращивает присутствие военных самолетов в регионе. При этом расширение операций будет осложнено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на переброску дополнительных войск и самолетов из-за боевых повреждений. Один из источников заявил, что у США недостаточно ресурсов для безопасного продолжения операций.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что вечером 19 июля американские военные начали новую волну ударов по Ирану.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут продолжаться до восстановления спокойной обстановки на южном побережье страны и в Ормузском проливе.

Ранее CENTCOM отчиталось об итогах морской блокады Ирана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!