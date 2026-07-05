СМИ узнали об ускоренной подготовке граничащих с РФ стран НАТО к нападению

Граничащие с Россией и Белоруссией страны НАТО готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется полагаться только на собственные силы. Об этом пишет Politico со ссылкой на своих корреспондентов, посетивших Финляндию, Литву и Польшу.

По их словам, восточная граница Европы ускоренно милитаризируется — в том числе на фоне растущих сомнений европейцев в помощи США в случае кризиса. В статье отмечается, что Финляндия развивает модель «тотальной обороны» и может мобилизовать почти 870 тысяч резервистов при населении 5,6 млн человек, а к 2031 году рассчитывает довести этот показатель до 1 млн.

Польша, как отметили журналисты, сделала ставку на систему укреплений «Восточный щит» вдоль границ с Белоруссией и Калининградом и развивает противодроновую систему SAN. Стоимость «Восточного щита» оценивается примерно в €10 млрд, а SAN — до €4 млрд. Однако, подчеркивается в статье, на части границы укрепления пока остаются скорее проектом, чем завершенной системой.

Литва и другие страны Балтии ориентированы на замедление возможного удара до подхода помощи. На границе разворачивают элементы Балтийской линии обороны: колючую проволоку, бетонные «зубы дракона», противотанковые рвы, бункеры и другие препятствия. Дополнительно безопасность региона должны усилить союзные силы: к концу 2027 года Германия намерена разместить в Литве бригаду примерно из 5 тысяч человек.

Ранее глава МИД Эстонии счел инциденты с БПЛА «приемлемой ценой» за удары по России.