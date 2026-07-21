Главком ВСУ Сырский извинился перед уволенным Федоровым

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский извинился перед бывшим министром обороны Михаилом Федоровым на фоне массовых протестов, проходящих по всей стране. В интервью для украинского издания «Милитарный» Сырский отметил, что не был осведомлен о наличии конфликта между ними.

«Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром (Федоровым. — прим. ред.) был конфликт. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким», — заявил Сырский.

15 июля Федоров, занявший пост главы Минобороны Украины в начале года, покинул свою должность. Согласно публикации «Украинской правды», причиной увольнения стали разногласия между министром и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Правительственные перестановки вызвали серию митингов в защиту отставного чиновника. К 19 июля, как уточняет «Время.ua», фокус протестных настроений сместился: участники акций перешли от защиты Федорова к прямой критике действий президента Зеленского.

Ранее стало известно, с каким предложением Зеленский обратился к Федорову после его увольнения.