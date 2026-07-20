США атакуют Иран 10-ю ночь подряд

ВС США начали новую серию ударов по Ирану, сообщает в соцсети X объединенное центральное командование американской армии (CENTCOM).

В посте уточняется, что атаки начались в 16:00 (23:00 мск) по приказу американского президента.

На этом фоне иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что в портовом городе Бендер-Аббас на юге Исламской Республики и в Сирике на побережье Ормуза слышны взрывы.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Соединенные Штаты девять ночей подряд наносили удары по целям в Исламской Республике — и, по данным Axios, готовятся к эскалации: американский президент изучает варианты проведения масштабной военной операции, а в Израиле ожидают прибытия десятков американских самолетов-заправщиков.

Ранее СМИ узнали, что включает новое соглашение Ирана и США.