Иран атаковал американские базы на территории Кувейта

Иранская армия нанесла удары по трем американским военным базам на территории Кувейта. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Беспилотные летательные аппараты поразили административные здания и антенны радиопеленгации на базе Арифджан, вертолетную площадку в лагере Аль-Удайри и казарму на авиабазе Ахмад аль-Джабер.

21 июля информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу армии Исламской Республики сообщило, что во время ударов по американской авиабазе Ахмад аль-Джабер уничтожены радиолокационный объект большой дальности, центр спутниковой связи и приема, радар противоракетной обороны и ангар дронов MQ9.

За день до этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении серии ударов по военным объектам Соединеных Штатов в Кувейте и Бахрейне. Атака была осуществлена с помощью беспилотников и ракет в несколько этапов.

Ранее над Ираном сбили беспилотник США.