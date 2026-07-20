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Армия

СМИ сообщили о скором увольнении Сырского с поста главкома ВСУ

На Украине сообщили, что Зеленский уволит Сырского с должности главкома ВСУ
Roman Chop/AP

Президент Украины Владимир Зеленский уволит Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что о потенциальном увольнении Сырского написал, в частности, бывший советник экс-министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Стерненко.

«Сегодня или завтра президент Зеленский может принять одно из самых важных решений в сфере обороны... это решение давно назрело», — написал Стерненко в соцсетях.

15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Он пробыл на этой должности всего полгода — с 14 января 2026 года.

Как сообщил источник издания «Украинская правда», причиной отставки Федорова стал конфликт с Сырским.

19 июля протесты в поддержку отправленного в отставку министра обороны Украины превратились в акции с критикой украинского лидера. По информации журналистов, люди призывали Зеленского «служить Украине или уезжать», также его называют «ликвидатором Украины».

Ранее политолог назвал причину «больного культа личности» вокруг Федорова.

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