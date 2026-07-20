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Политика

Фон дер Ляйен пообещала Украине поддержку в подготовке к зиме

Фон дер Ляйен: сделка по дронам с Украиной задействует промышленную мощь ЕС
Liesa Johannssen/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвонилась с новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким и обсудила с ним подготовку страны к зиме и производство оружия для Киева. Об этом она написала в соцсети X.

Фон дер Ляйен назвала разговор «очень хорошим» и отметила, что ЕС продолжит «тесно сотрудничать» по реформам, которые продвигают процесс присоединения Украины к ЕС.

«Наша сделка по дронам задействует промышленную мощь ЕС для производства самого инновационного оборонного оборудования Украины с большей скоростью и в больших масштабах. Мы также обсудили подготовку к зиме и критически важную энергетическую инфраструктуру. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку, включая вашу работу по улучшению управления в энергетическом секторе», — отметила она.

15 июля Урсула фон дер Ляйен пообещала предоставить Украине «безопасные и надежные производственные площадки» для создания беспилотников. Также она назвала Украину «поставщиком безопасности» для Европы и объявила о запуске «нового партнерства» в области оборонной промышленности.

Кроме того, 15 июля лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой для Украины. А глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко подчеркнул, что украинцы грядущей зимой будут неделями и днями сидеть без света.

Ранее фон дер Ляйен отреагировала на назначение нового премьера Украины.

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