Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
 (обновлено  )
Политика

Фон дер Ляйен назвала Украину «поставщиком безопасности» для Европы

Фон дер Ляйен: дух Украины является основополагающим духом Европы
Florence Lo/Reuters

Украина во многих отношениях стала «поставщиком безопасности» для Европы. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава еврокомиссии подчеркнула, что для нее является честью получить Орден Европы из рук Зеленского. Она отметила, что «дух Украины уникален», и он является «основополагающим духом Европы», так как «Украина — это Европа».

«Украина во многих отношениях стала чистым поставщиком безопасности для Европы. И это также подразумевает новый способ совместной работы. Именно поэтому сегодня мы запускаем новое партнерство в области оборонной промышленности между ЕС и Украиной», — отметила она.

Также фон дер Ляйен пообещала объявить о новых инициативах по интеграции оборонных промышленностей Европы и Украины, чтобы совместно они могли производить оружие в больших количествах и быстрее.

15 июля фон дер Ляейн получила Орден Европы из рук президента Украины Владимира Зеленского. При этом данный орден был учрежден в тот же день, и она стала первым человеком, которому его вручили. Издание Politico писало, что в ходе визита на Украину 15 июля фон дер Ляйен планирует обсудить евроинтеграцию страны и военную помощь.

6 июля фон дер Ляйен пообещала выделить Киеву новые деньги на производство беспилотников. Также она отметила, что ЕС будет «интенсивно работать» над 21-м пакетом антироссийских санкций.

Ранее в Европе испугались последствий задержек военной помощи Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!