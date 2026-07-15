Фон дер Ляйен назвала Украину «поставщиком безопасности» для Европы

Украина во многих отношениях стала «поставщиком безопасности» для Европы. Об этом в соцсети X написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава еврокомиссии подчеркнула, что для нее является честью получить Орден Европы из рук Зеленского. Она отметила, что «дух Украины уникален», и он является «основополагающим духом Европы», так как «Украина — это Европа».

«Украина во многих отношениях стала чистым поставщиком безопасности для Европы. И это также подразумевает новый способ совместной работы. Именно поэтому сегодня мы запускаем новое партнерство в области оборонной промышленности между ЕС и Украиной», — отметила она.

Также фон дер Ляйен пообещала объявить о новых инициативах по интеграции оборонных промышленностей Европы и Украины, чтобы совместно они могли производить оружие в больших количествах и быстрее.

15 июля фон дер Ляейн получила Орден Европы из рук президента Украины Владимира Зеленского. При этом данный орден был учрежден в тот же день, и она стала первым человеком, которому его вручили. Издание Politico писало, что в ходе визита на Украину 15 июля фон дер Ляйен планирует обсудить евроинтеграцию страны и военную помощь.

6 июля фон дер Ляйен пообещала выделить Киеву новые деньги на производство беспилотников. Также она отметила, что ЕС будет «интенсивно работать» над 21-м пакетом антироссийских санкций.

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