Фон дер Ляйен отреагировала на назначение нового премьера Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого с назначением на должность. Соответствующий пост она опубликовала в соцсети X.

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего отличного сотрудничества с Украиной. Мы уверены, что вы поставите европейскую интеграцию Украины в центр усилий по трансформации страны. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку в процессе реализации вашей амбициозной программы реформ. В частности, в областях верховенства права, энергетики и других ключевых секторах экономики», — отметила она.

12 июля Зеленский сообщил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и об обновлении правительства.

16 июля Верховная рада Украины назначила главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. 13 июля «Украинская правда» писала, что Зеленский среди ключевых приоритетов будущего правительства назвал подготовку Украины к тяжелой зиме, защиту энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизацию экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для России не несут «принципиального значения» перестановки в украинском правительстве.

Ранее фон дер Ляйен пообещала предоставить Украине «безопасные» заводы дронов в ЕС.