Фон дер Ляйен пообещала предоставить Украине «безопасные» заводы дронов в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала предоставить Украине «безопасные и надежные производственные площадки» для создания беспилотников. Об этом сообщает Reuters.

Фон дер Ляйен рассказала, что Украина и Евросоюз заключили соглашение о беспилотниках, которое позволит объединить опыт Киева в производстве дронов с европейским промышленным потенциалом для создания совместных проектов и наращивания производства.

По ее словам, ЕС может предложить Украине «огромный технологический и промышленный потенциал» и «безопасные и надежные производственные площадки».

«Нам необходимо объединить наши силы. Эта сделка объединит украинскую изобретательность и промышленный масштаб Европы. <…> Мы должны использовать это вместе. Потому что мы знаем об угрозах, с которыми Европа сталкивается в этой области — мы видели вторжения и предупреждения во многих государствах-членах (ЕС)», — отметила она.

15 июля фон дер Ляйен также назвала Украину «поставщиком безопасности» для Европы и объявила о запуске «нового партнерства» в области оборонной промышленности между ЕС и Киевом. В тот же день она получила Орден Европы из рук президента Украины Владимира Зеленского. При этом фон дер Ляйен стала первым человеком, которому его вручили.

Издание Politico писало, что в ходе визита на Украину 15 июля фон дер Ляйен хочет обсудить евроинтеграцию страны и военную помощь.

Кроме того, 15 июля Зеленский заявил о планах Украины изготавливать 20 млн беспилотников в год.

Ранее Зеленский рассказал об усилении оборонного сотрудничества с Францией.