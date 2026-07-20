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Политика

Экс-советник Трампа рассказал, что на самом деле нужно Украине

Экс-советник Трампа Кортес: Украине нужен мир путем переговоров и выборы
Alex Brandon/AP

Украине нужен мир, достигнутый путем переговоров, а также выборы, которые позволят сменить президента страны Владимира Зеленского. Об этом в соцсети X написал политический аналитик и бывший старший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес.

По его словам, сейчас Зеленский находится «в шоке», а на Украине нарастают протесты против отставки главы Минобороны страны Михаила Федорова. Между тем, разочарование народа усиливается, подчеркнул он.

«Украине нужен мир, достигнутый путем переговоров, а затем выборы, которые сменят этого коррумпированного автократа и положат конец несправедливой зависимости от американских налогоплательщиков», — написал Кортес.

В марте Кортес заявил, что Зеленский «совершенно не заинтересован» в урегулировании конфликта с Россией.

16 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва по-прежнему открыта к переговорам по Украине. 17 июля Песков подчеркнул, что на Украине должен быть человек, который примет решение для выхода на мирное урегулирование украинского конфликта.

13 июля «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что главной причиной смены правительства на Украине стал отказ от проведения президентских выборов осенью и подготовка к тяжелой зиме.

Ранее в Норвегии раскрыли, для чего ЕС и Украине необходимо перемирие.

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