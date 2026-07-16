В Кремле подтвердили готовность к переговорам по Украине

Россия по-прежнему готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, однако в Кремле пока не видят предпосылок для их скорого возобновления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас Москва не видит признаков того, что переговорный процесс может быть возобновлен в ближайшей перспективе.

При этом Песков подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к дипломатическому пути урегулирования украинского конфликта.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит активную дипломатию для урегулирования конфликта на Украине, включая инициативу по организации нового раунда росиийско-украинских переговоров. По мнению главы МИД Турции, для продвижения переговоров по урегулированию конфликта Украине следует поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что реализация договоренностей, которые были достигнуты лидерами России и Соединенных Штатов во время встречи в Анкоридже, стала бы первым этапом прекращения конфликта и позволила бы начать согласование многих других деталей вокруг Украины.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что одна из сторон оказалась «совсем не в состоянии» выполнить достигнутые в Анкоридже договоренности.