Евросоюз использует возможное прекращение огня для наращивания военного потенциала Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в соцсети X.

По его словам, перемирие не означает установления мира. Дисен считает, что европейские страны могут воспользоваться паузой в боевых действиях для поставок Украине дальнобойного вооружения и подготовки новых операций.

Профессор также заявил, что если бы европейские лидеры действительно стремились к мирному урегулированию, они сосредоточились бы на поиске политического решения конфликта, а не на военной поддержке Киева.

До этого лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила о необходимости прекращения поставок вооружений и любой другой помощи Украине со стороны Германии. Вайдель подчеркнула стремление партии к выстраиванию сбалансированных отношений. Она отметила, что АдГ намерена вести диалог с Россией, США и Китаем, так как эти государства являются значимыми торговыми партнерами.

Ранее депутат бундестага от АдГ призвал Мерца созвониться с Путиным.