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Политика

Песков назвал условие для урегулирования конфликта на Украине

Песков: в Киеве должен быть человек, принимающий решение об окончании конфликта
Maxim Shemetov/Reuters

На Украине должен быть человек, который примет решение для выхода на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность, примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию», — сказал представитель Кремля.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр страны Юлия Свириденко уйдет в отставку, а украинское правительство в ближайшее время обновится. По его словам, Киев должен поменять политическую стратегию, поскольку работа в прифронтовых и приграничных областях страны требует «значительного усиления».

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого, которого обвиняют в связях с коррупционером Тимуром Миндичем. Вместе со сменой премьера был назначен новый кабинет министров. Особое недовольство вызвала отставка министра обороны Михаила Федорова — украинцы вышли на улицы в знак протеста, а западные СМИ осуждали недальновидные действия Зеленского. Почему именно Корецкий стал новым премьером и чем еще может обернуться отставка Федорова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фон дер Ляйен отреагировала на назначение нового премьера Украины.

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