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Политика

Правительство Украины поддержало кандидатуру врио министра обороны

Правительство Украины назначило Евгения Хмару на пост врио министра обороны
Служба безопасности Украины

Правительство Украины поддержало кандидатуру Евгения Хмары на пост временно исполняющего обязанности министра обороны страны. Об этом сообщает украинский Insider.

В настоящее время Хмара является врио Службы безопасности Украины.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны. По словам украинского лидера, чиновник обладает «огромным, во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций».

Хмара известен как «автор и организатор» атак БПЛА на Россию, в том числе операции «Паутина». При этом для его назначения министром украинским законодателям, возможно, придется изменить закон, по которому возглавить минобороны может только гражданское лицо. Если это произойдет, Хмара станет первым за 20 лет военным на этом посту. Кто он такой и что о потенциальном назначении думают в Раде — в материале «Газеты.Ru».

Об отставке предшественника Хмары, министра обороны Михаила Федорова стало известно 15 июля. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский объяснил увольнение чиновника провалом реформы ТЦК и конфликтом с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. Издание «Украинская правда» также написало, что Федоров освобожден от должности из-за его разногласий с руководством ВСУ.

Ранее генсек НАТО Рютте высказался о смене министра обороны Украины.

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